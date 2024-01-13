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ВС США подтверждают нанесение нового удара по Йемену

13 января 2024 12:02
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Центральным командованием Вооруженных сил США дано подтверждение нанесения американскими войсками ночью с 12 на 13 января 2024 года удара по радиолокационной станции хуситов в Йемене, пишет ТАСС.

На странице CENTCOM в социальной сети X говорится, что США нанесли удар при помощи авианосца Carney, используя наземные ударные ракеты Tomahawk. Также, согласно заявлению, данный удар является продолжением ударов, которые наносились 12 января 2024 года, чтобы снизить возможности хуситов при атаке морских судов.

# Международная политика

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