Прямой эфир

60% американцев выступают против переизбрания Байдена

14 декабря 2022 18:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Почти 60 % американцев не хотят видеть кандидатуру Байдена на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60% американцев выступают против переизбрания Байдена-1

Они пройдут в 2024 году. Тем не менее вопрос уже волнует американцев. Так, по данным опроса, большинство людей на данный момент выступают против переизбрания нынешнего лидера. Основную проблему люди усмотрели в возрасте Байдена. По мнению опрошенных, он слишком стар для еще одного президентского срока. На момент выборов ему будет 81 год.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Выборы в США # Джо Байден # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Премьер Украины: 700 млрд долларов понадобится для восстановления страны. В ЕС с суммой не согласны
14 декабря 2022 18:04

Премьер Украины: 700 млрд долларов понадобится для восстановления страны. В ЕС с суммой не согласны

Во Франции о забастовке объявили работники столичного метро
14 декабря 2022 18:03

Во Франции о забастовке объявили работники столичного метро

«Мы и дальше будем защищать страну от этих сатанистов, нацистов». Что происходит в Украине?
14 декабря 2022 17:37

«Мы и дальше будем защищать страну от этих сатанистов, нацистов». Что происходит в Украине?