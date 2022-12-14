60% американцев выступают против переизбрания Байдена

Новости США. Почти 60 % американцев не хотят видеть кандидатуру Байдена на президентских выборах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они пройдут в 2024 году. Тем не менее вопрос уже волнует американцев. Так, по данным опроса, большинство людей на данный момент выступают против переизбрания нынешнего лидера. Основную проблему люди усмотрели в возрасте Байдена. По мнению опрошенных, он слишком стар для еще одного президентского срока. На момент выборов ему будет 81 год.