Во Франции о забастовке объявили работники столичного метро

Новости Франции. Протестное движение в Европе набирает обороты. Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро, они пройдут в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Протестное движение в Европе набирает обороты. Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро, они пройдут в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сотрудники автономного агентства парижского транспорта недовольны низкой зарплатой и требуют улучшить условия труда, сообщает местный телеканал. В частности, беспокойство людей вызывают постоянные переработки. Из-за нехватки кадров нагрузка увеличена. Напомним, на прошлой неделе состоялись ежегодные переговоры руководства компании и сотрудников. Но профсоюзы остались недовольны итогом встречи.
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