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Во Франции о забастовке объявили работники столичного метро

14 декабря 2022 18:03
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Новости Франции. Протестное движение в Европе набирает обороты. Профсоюзы Франции объявили о забастовках в парижском метро, они пройдут в январе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции о забастовке объявили работники столичного метро-1

Сотрудники автономного агентства парижского транспорта недовольны низкой зарплатой и требуют улучшить условия труда, сообщает местный телеканал. В частности, беспокойство людей вызывают постоянные переработки. Из-за нехватки кадров нагрузка увеличена. Напомним, на прошлой неделе состоялись ежегодные переговоры руководства компании и сотрудников. Но профсоюзы остались недовольны итогом встречи.

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# Забастовка # Новости Франции # Фотофакт

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