Премьер Украины: 700 млрд долларов понадобится для восстановления страны. В ЕС с суммой не согласны

В Европе все чаще говорят об истощении запасов на фоне помощи Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом накануне заявил сам глава дипломатии Жозеп Боррель.

Тем не менее поддержка Киева вопреки интересам собственных граждан не заканчивается. Тем более что Украина уже выставила новый счет. Премьер назвал сумму, необходимую для восстановления страны. По его словам, понадобится 700 миллиардов долларов. Интересно, если учесть, что в Еврокомиссии насчитали всего 600. Видимо, в Киеве сумму назвали с запасом.