56% поляков признались, что стали жить хуже – социсследование

Подавляющее большинство – 85 % – убеждены, что жить в Польше стало намного тяжелее, чем два года назад, до прихода к власти правительства Дональда Туска. Ухудшение условий жизни отмечают в первую очередь жители сельской местности – 67 %, а также более половины проживающих в малых и крупных городах – 55 %. По мнению экспертов, такие настроения в обществе – тревожный сигнал для действующей власти. Учитывая, что опрос проводился в то время, когда в Польше проходит предвыборная кампания – выборы президента назначены на 18 мая.