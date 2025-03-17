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Хуситы атаковали авианосец в Красном море

17 марта 2025 07:47
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Шиитское движение «Ансар Аллах», которое контролирует север Йемена, заявило, что с использованием ракет и дронов атаковало авианосец США «Гарри Трумэн» и военные суда в Красном море. Об этом пишет РИА Новости.

Это было сделано в ответ на американские авиаудары по Йемену, в том числе по столичному городу Сана и другим провинциям. Хуситы также поклялись продолжать блокирование израильских кораблей и нападения на американские суда до тех пор, пока не будет снят запрет на гуманитарную помощь сектору Газа.

Хуситы атаковали авианосец в Красном море-1

Фото: pixabay

США начали широкомасштабную операцию против «Ансар Алла», что повлекло за собой новые удары в Йемене, особенно в провинции Саада.

В итоге более 30 человек погибли и 101 получил ранения. Эскалация конфликта происходит на фоне нападений хуситов на израильские суда и ракетных обстрелов израильских территорий.

# Международная политика

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