Хуситы атаковали авианосец в Красном море

Шиитское движение «Ансар Аллах», которое контролирует север Йемена, заявило, что с использованием ракет и дронов атаковало авианосец США «Гарри Трумэн» и военные суда в Красном море. Об этом пишет РИА Новости.

Это было сделано в ответ на американские авиаудары по Йемену, в том числе по столичному городу Сана и другим провинциям. Хуситы также поклялись продолжать блокирование израильских кораблей и нападения на американские суда до тех пор, пока не будет снят запрет на гуманитарную помощь сектору Газа.