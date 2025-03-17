Трамп в разговоре с Путиным намерен поднять тему территорий

«Я думаю, мы будем говорить о территориях», — сказал глава Белого дома.

Американский лидер Дональд Трамп объявил о планах по обсуждению территории и вопросов контроля над АЭС с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

По информации Reuters, их беседа назначена на вторник. Трамп заявил, что с Москвой и Киевом ведутся переговоры о «разделе активов», и высказал надежду на скорое окончание конфликта в Украине.

По словам спецпредставителя США Стива Уиткоффа, переговоры лидеров могут состояться на этой неделе, а разрешение кризиса ожидается в ближайшие недели.

Ранее, в этот прошлый четверг, Путин встретился с Уиткоффом в Москве, где состоялся обмен дополнительной информацией и сигналами.