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Трамп в разговоре с Путиным намерен поднять тему территорий

17 марта 2025 07:53
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Американский лидер Дональд Трамп объявил о планах по обсуждению территории и вопросов контроля над АЭС с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думаю, мы будем говорить о территориях», — сказал глава Белого дома.

Трамп в разговоре с Путиным намерен поднять тему территорий-1

Фото: pinterst

По информации Reuters, их беседа назначена на вторник. Трамп заявил, что с Москвой и Киевом ведутся переговоры о «разделе активов», и высказал надежду на скорое окончание конфликта в Украине.

По словам спецпредставителя США Стива Уиткоффа, переговоры лидеров могут состояться на этой неделе, а разрешение кризиса ожидается в ближайшие недели. 

Ранее, в этот прошлый четверг, Путин встретился с Уиткоффом в Москве, где состоялся обмен дополнительной информацией и сигналами.

# Международная политика

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