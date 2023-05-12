500 сувениров на одну лавку. Почему товары с пандами очень популярны в Японии?

Новости Японии. Любовь к пандам заразительна. Товары с изображением черно-белых медведей пользуются популярностью не только в Китае, но и в Японии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тематическом парке префектуры Вакаяма сувениры в виде панд раскупают как горячие пирожки, говорят торговцы. Только в одной лавке продается порядка 500 сувениров, посвященных этим потешным животным.

Аска Кимура, продавец:

В среднем мы выпускаем 3-4 новых продукта с изображением панд в месяц. Сувениры отлично продаются, особенно во время фестивалей и праздников.