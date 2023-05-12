Прямой эфир

500 сувениров на одну лавку. Почему товары с пандами очень популярны в Японии?

12 мая 2023 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Любовь к пандам заразительна. Товары с изображением черно-белых медведей пользуются популярностью не только в Китае, но и в Японии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тематическом парке префектуры Вакаяма сувениры в виде панд раскупают как горячие пирожки, говорят торговцы. Только в одной лавке продается порядка 500 сувениров, посвященных этим потешным животным.  

500 сувениров на одну лавку. Почему товары с пандами очень популярны в Японии?-1

Аска Кимура, продавец:
В среднем мы выпускаем 3-4 новых продукта с изображением панд в месяц. Сувениры отлично продаются, особенно во время фестивалей и праздников.  

500 сувениров на одну лавку. Почему товары с пандами очень популярны в Японии?-4

Изображения любимых медведей можно найти где угодно: на кружках, пеналах, очках, блокнотах, конечно, одежде. Парк аттракционов предлагает батуты в виде панд и карусели, а местные рестораны выкладывают рис в форме забавных мордочек. В Вакаяме разработали талисман с изображением панды для популяризации местного туризма. Его можно найти в местном аэропорту, на вокзале и на многих улицах.  

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Японии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Роскошь и власть: от Персии до Греции». Выставка древних украшений открылась в британском музее
12 мая 2023 14:57

«Роскошь и власть: от Персии до Греции». Выставка древних украшений открылась в британском музее

Фестиваль света проходит на севере Италии. Посмотрите, какие инсталляции создали художники
12 мая 2023 14:56

Фестиваль света проходит на севере Италии. Посмотрите, какие инсталляции создали художники

Во Франции снова ускорилась годовая инфляция
12 мая 2023 14:53

Во Франции снова ускорилась годовая инфляция