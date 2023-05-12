«Роскошь и власть: от Персии до Греции». Выставка древних украшений открылась в британском музее

Новости Великобритании. «Роскошь и власть: от Персии до Греции». Выставка с таким названием открылась в британском музее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там представили экспонаты, созданные во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. В частности, кольца, браслеты и другие украшения.

Особую ценность, по словам экспертов, имеет венок из тончайших пластин золота.

Джейми Фрейзер, куратор британского музея:

Роскошь была политическим инструментом в нескольких древних культурах. Особенно в тех, которые охватывали Балканский полуостров и Ближний Восток вплоть до Центральной Азии.