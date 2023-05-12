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«Роскошь и власть: от Персии до Греции». Выставка древних украшений открылась в британском музее

12 мая 2023 14:57
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Новости Великобритании. «Роскошь и власть: от Персии до Греции». Выставка с таким названием открылась в британском музее, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там представили экспонаты, созданные во второй половине первого тысячелетия до нашей эры. В частности, кольца, браслеты и другие украшения.  

«Роскошь и власть: от Персии до Греции». Выставка древних украшений открылась в британском музее-1

Особую ценность, по словам экспертов, имеет венок из тончайших пластин золота.  

«Роскошь и власть: от Персии до Греции». Выставка древних украшений открылась в британском музее-4

Джейми Фрейзер, куратор британского музея:
Роскошь была политическим инструментом в нескольких древних культурах. Особенно в тех, которые охватывали Балканский полуостров и Ближний Восток вплоть до Центральной Азии.  

«Роскошь и власть: от Персии до Греции». Выставка древних украшений открылась в британском музее-7

Роскошь поразила древних греков, когда они захватили резиденцию персидского царя 2 500 лет назад. Спустя время греки стали частично подражать культуре персов и даже создавать похожие произведения искусства. Некоторые из них представлены в рамках выставки, продлится которая до середины августа.  

# Выставка # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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