Новости Франции. Во Франции снова ускорилась годовая инфляция. Сейчас она приближается к 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пятой республике эта ситуация вызывает опасения. Причем как местных жителей, так и экспертов. Рост потребительских цен обусловлен подорожанием энергии, говорят специалисты. Вместе с тем и стоимость продовольствия продолжает расти. В результате жители вынуждены менять свои привычки и отказываться от некоторых продуктов питания. Хотя в Прибалтике, где аналогичные показатели примерно втрое выше, недовольство французов вряд ли бы поняли.