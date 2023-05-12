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Во Франции снова ускорилась годовая инфляция

12 мая 2023 14:53
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Новости Франции. Во Франции снова ускорилась годовая инфляция. Сейчас она приближается к 6 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во Франции снова ускорилась годовая инфляция-1

В Пятой республике эта ситуация вызывает опасения. Причем как местных жителей, так и экспертов. Рост потребительских цен обусловлен подорожанием энергии, говорят специалисты. Вместе с тем и стоимость продовольствия продолжает расти. В результате жители вынуждены менять свои привычки и отказываться от некоторых продуктов питания. Хотя в Прибалтике, где аналогичные показатели примерно втрое выше, недовольство французов вряд ли бы поняли.  

# Экономический кризис # Новости Франции # Фотофакт

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