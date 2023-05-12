Фестиваль света проходит на севере Италии. Посмотрите, какие инсталляции создали художники
Новости Италии. Десятки ослепительных световых инсталляций загипнотизировали посетителей во время ежегодного Фестиваля света в итальянском городе Бриксен. Праздник отмечают уже пятый год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз темой мероприятий стала природа. Организаторы посчитали, что рассказать о важности защиты окружающей среды в городе, где встречаются две реки, – это отличная идея. Эти пейзажи вдохновили десятки художников.
Вернер Занотти, художник:
Весь мир говорит об устойчивости. Весь мир говорит о глобальном потеплении. Я думаю, очень важно, чтобы у художников был голос, чтобы художники говорили с помощью своих работ.
Организаторы и участники фестиваля уверены, что искусство – важный и влиятельный инструмент, с помощью которого можно доносить те или иные идеи до людей. А потому верят, что праздник света станет не просто развлечением для местных жителей и гостей, но и поводом задуматься о проблемах, которые поднимают художники в своих работах.