Фестиваль света проходит на севере Италии. Посмотрите, какие инсталляции создали художники

Новости Италии. Десятки ослепительных световых инсталляций загипнотизировали посетителей во время ежегодного Фестиваля света в итальянском городе Бриксен. Праздник отмечают уже пятый год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз темой мероприятий стала природа. Организаторы посчитали, что рассказать о важности защиты окружающей среды в городе, где встречаются две реки, – это отличная идея. Эти пейзажи вдохновили десятки художников.

Вернер Занотти, художник:

Весь мир говорит об устойчивости. Весь мир говорит о глобальном потеплении. Я думаю, очень важно, чтобы у художников был голос, чтобы художники говорили с помощью своих работ.