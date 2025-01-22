49% жителей Польши недовольны президентом и премьером страны – опрос

Делать выбор в скором времени предстоит и полякам. Вот только велика вероятность, что будет он не в пользу действующей власти. Авторитет действующих чиновников тает на глазах. О чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного национальным социологическим институтом в преддверии президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 49 % опрошенных недовольны работой Анджея Дуды. Впрочем, он не собирается вступать в борьбу за президентское кресло. А вот для главного претендента на этот пост – мэра Варшавы – итоги опроса стали тревожным сигналом. Свыше 51 % поляков сказали, что не собираются за него голосовать. Но возглавил антирейтинг действующий премьер Польши – Дональд Туск. О недоверии ему заявили почти 56,5 % опрошенных. При этом цифра растет. Не пользуется популярностью у поляков и министр обороны. Более 56 % респондентов надоело слушать про «угрозу с Востока». Очень недовольны поляки и огромными тратами бюджетных денег на военные нужды.