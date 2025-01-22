Трамп поручил Келлогу решить конфликт в Украине за 100 дней – WSJ

Президентом США Дональдом Трампом отдано поручение его спецпосланнику по Украине Киту Келлогу найти пути прекращения конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
Президентом США Дональдом Трампом отдано поручение его спецпосланнику по Украине Киту Келлогу найти пути прекращения конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.
На выполнение поручения отведено 100 дней. «Практически никто» не считает, что Келлогу это удастся, отмечает автор материала.
Трамп планирует взять под собственный контроль переговорный процесс по Украине, указывает издание.