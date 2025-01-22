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Трамп поручил Келлогу решить конфликт в Украине за 100 дней – WSJ

22 января 2025 07:51
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Президентом США Дональдом Трампом отдано поручение его спецпосланнику по Украине Киту Келлогу найти пути прекращения конфликта в Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

Трамп поручил Келлогу решить конфликт в Украине за 100 дней – WSJ-1

На выполнение поручения отведено 100 дней. «Практически никто» не считает, что Келлогу это удастся, отмечает автор материала. 

Трамп планирует взять под собственный контроль переговорный процесс по Украине, указывает издание.

# Международная политика # Дональд Трамп

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