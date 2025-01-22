«Ливерпуль» выиграл седьмой матч в Лиге чемпионов

Встретились команды в Ливерпуле. Схватка закончилась со счетом 2:1 в пользу «красных». У англичан смогли себя проявить Мохамед Салах (на 34-й минуте), а также Харви Эллиотт (на 67-й). Среди «догов» гол забил Джонатан Дэвид (в ходе 62-й минуты).

«Ливерпуль», имея 21 очко в арсенале, занял лидирующую позицию турнирной таблицы Лиги чемпионов. У представителей Британии это седьмая победа подряд в семи матчах. Французы с 13 очками – на 11-й строчке.