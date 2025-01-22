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Вашингтон изучает вопрос продолжения поставок оружия Киеву – Трамп

22 января 2025 07:37
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По словам президента США Дональда Трампа, Белый дом занимается изучением вопроса дальнейших поставок оружия Киеву, пишет РИА Новости.

Вашингтон изучает вопрос продолжения поставок оружия Киеву – Трамп-1

Фото: Pinterest

Представители СМИ спросили у Трампа, будет ли продолжена поставка оружия Киеву. «Мы изучаем данный вопрос», – пояснил американский лидер. В том числе политик подчеркнул, что его запланированный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным должен состояться «в очень скором времени». Это, по его словам, даст понять «как все сложится».

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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