Вашингтон изучает вопрос продолжения поставок оружия Киеву – Трамп

По словам президента США Дональда Трампа, Белый дом занимается изучением вопроса дальнейших поставок оружия Киеву, пишет РИА Новости.
По словам президента США Дональда Трампа, Белый дом занимается изучением вопроса дальнейших поставок оружия Киеву, пишет РИА Новости.
Фото: Pinterest
Представители СМИ спросили у Трампа, будет ли продолжена поставка оружия Киеву. «Мы изучаем данный вопрос», – пояснил американский лидер. В том числе политик подчеркнул, что его запланированный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным должен состояться «в очень скором времени». Это, по его словам, даст понять «как все сложится».