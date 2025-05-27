47% поляков планируют голосовать за Тшасковского – опрос

Чем меньше времени остается до второго тура президентских выборов, тем больше в Польше растет напряжение. Букмекеры пытаются определить, кто станет победителем этой гонки. Полагаясь на результаты последних соцопросов, фаворита сейчас определить очень сложно, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что во втором туре 1 июня бороться за президентское кресло будут мэр Варшавы, представитель правящей «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский и кандидат от партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий.

«За кого бы из них вы проголосовали?» – такой вопрос был задан участникам опроса. 47 % респондентов назвали Тшасковского и 46 % – его соперника Навроцкого.

По сравнению с предыдущим опросом, итоги которого были опубликованы в 22 мая, поддержка кандидата от «Гражданской коалиции» выросла на 2 %, а его конкурента, напротив, упала. В этом большую роль сыграл скандальный поступок Кароля Навроцкого, который во время теледебатов в прямом эфире проглотил подозрительный пакетик. Это заставило действующего президента предложить проверить кандидатов, которые придут ему на смену, на предмет употребления наркотиков.