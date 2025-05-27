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Пожар на пассажирском катере во Флориде – пострадали 11 человек

27 мая 2025 07:47
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По меньшей мере 11 человек, среди которых двое детей, пострадали при пожаре на пассажирском катере во Флориде, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар на пассажирском катере во Флориде – пострадали 11 человек-2

Люди собрались на судне, чтобы совершить морскую прогулку. Однако после отхода от причала прогремел сильный взрыв и вспыхнул огонь. В этот момент на борту находились 13 туристов, многие оказались в воде. До приезда спасателей на помощь пострадавшим прибыли рыбаки и свидетели происшествия. Расследованием причин взрыва занимается полиция и береговая охрана. 

# Пожар # США # Новости США

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