«Каролина» обыграла «Флориду» в матче ½ финала Кубка Стэнли

«Каролина» обыграла «Флориду» со счетом 3:0 в четвертой игре полуфинала НХЛ. Об этом пишет ТАСС.

Шайбы забросили Логан Стэнковен, Себастьян Ахо и Джордан Стаал.

Передачи на счету Александра Никишина и Андрея Свечникова, причем для Никишина это было первое очко в лиге.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков. В серии счет стал 3-1 в пользу «Каролины», следующий матч состоится на льду «Флориды» 29 мая. Клуб «Каролина» оборвал 15-матчевую беспроигрышную серию в полуфиналах Кубка Стэнли, победив на этой стадии впервые с 2006 года.