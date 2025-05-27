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«Каролина» обыграла «Флориду» в матче ½ финала Кубка Стэнли

27 мая 2025 07:55
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«Каролина» обыграла «Флориду» в матче ½ финала Кубка Стэнли-0

«Каролина» обыграла «Флориду» со счетом 3:0 в четвертой игре полуфинала НХЛ. Об этом пишет ТАСС.

Шайбы забросили Логан Стэнковен, Себастьян Ахо и Джордан Стаал.

Передачи на счету Александра Никишина и Андрея Свечникова, причем для Никишина это было первое очко в лиге. 

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 25 бросков. В серии счет стал 3-1 в пользу «Каролины», следующий матч состоится на льду «Флориды» 29 мая. Клуб «Каролина» оборвал 15-матчевую беспроигрышную серию в полуфиналах Кубка Стэнли, победив на этой стадии впервые с 2006 года.

Фото: pixabay

# Хоккей

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