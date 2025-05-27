В Иерусалиме на участников марша Флага напали израильские националисты

Столкновениями и беспорядками закончился в Иерусалиме традиционный марш Флага. Когда колонны проходили по улицам Старого города, на них напали представители ультраправых и националистских организаций, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В людей и журналистов, которые освещали мероприятие, полетели бутылки и камни. Затем радикалы устроили погромы в магазинах, которые принадлежат палестинцам. Полиция разогнала нападавших, но никого из них не задержала, поскольку им не исполнилось 18 лет. Марш часто становится причиной обострения напряженности, ультранационалисты в этот день устремляются в палестинские районы Иерусалима.