40 экспонатов в натуральную величину. Вот как крупнейший в мире парк динозавров радует посетителей

Новости Бразилии. Крупнейший в мире парк динозавров радует жителей и гостей Рио-де-Жанейро. На входе выстроилась целая очередь из желающих отправиться на поиски приключений в настоящий тропический лес, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парк динозавров был построен на территории экологического заповедника. Общая площадь – 1,5 миллиона квадратных метров. Увидеть там можно 40 динозавров в натуральную величину. Размер экспонатов заставляет посетителей почувствовать, что они вернулись в прошлое.

Александр Кельнер, директор Национального музея Бразилии: Этот динопарк не только самый большой, но и первый, с которым я имел удовольствие работать. Здесь все сделано по науке. Поэтому я уверен, что каждый, кто придет, отлично проведет время.

Говоря о научном подходе, директор имеет в виду точность, с которой сделаны экспонаты. На работу ушли годы, зато сотрудники с уверенностью могут сказать, что именно так когда-то выглядели динозавры.

Кстати, этот образовательный и веселый музей под открытым небом также предлагает другие достопримечательности и развлечения. Здесь можно пройти по подвесной тропе и испытать себя на зиплайне.