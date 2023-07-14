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40 экспонатов в натуральную величину. Вот как крупнейший в мире парк динозавров радует посетителей

14 июля 2023 14:16
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Новости Бразилии. Крупнейший в мире парк динозавров радует жителей и гостей Рио-де-Жанейро. На входе выстроилась целая очередь из желающих отправиться на поиски приключений в настоящий тропический лес, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40 экспонатов в натуральную величину. Вот как крупнейший в мире парк динозавров радует посетителей-1

Парк динозавров был построен на территории экологического заповедника. Общая площадь – 1,5 миллиона квадратных метров. Увидеть там можно 40 динозавров в натуральную величину. Размер экспонатов заставляет посетителей почувствовать, что они вернулись в прошлое.

40 экспонатов в натуральную величину. Вот как крупнейший в мире парк динозавров радует посетителей-4

Александр Кельнер, директор Национального музея Бразилии:
Этот динопарк не только самый большой, но и первый, с которым я имел удовольствие работать. Здесь все сделано по науке. Поэтому я уверен, что каждый, кто придет, отлично проведет время.

40 экспонатов в натуральную величину. Вот как крупнейший в мире парк динозавров радует посетителей-7

Говоря о научном подходе, директор имеет в виду точность, с которой сделаны экспонаты. На работу ушли годы, зато сотрудники с уверенностью могут сказать, что именно так когда-то выглядели динозавры.

Кстати, этот образовательный и веселый музей под открытым небом также предлагает другие достопримечательности и развлечения. Здесь можно пройти по подвесной тропе и испытать себя на зиплайне.

# Развлечения # Марина Кишкурно # Новости Бразилии # Фотофакт

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