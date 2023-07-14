Украинские диверсанты в упор расстреляли автомобиль с мирными жителями под Угледаром

Диверсанты ВС Украины под Угледаром в ДНР расстреляли водителя и пассажиров легковушки. Убитые были мирными жителями, информирует РИА Новости. Кадры расстрела оказались в распоряжении агентства.

Сообщается, что украинская диверсионно-разведывательная группа на броневике пыталась занять позиции в серой зоне. Машину замаскировали, а сами боевики разошлись по территории. Когда появился автомобиль, в котором находились мирные жители, боевики вышли на дорогу и в упор открыли по машине огонь. Тела погибших они перенесли в лесопосадку. При попытке угона авто по диверсантам начала наносить удары артиллерия РФ.