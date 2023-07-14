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Тюлень Сэмми ловит волну. Посмотрите, как морской зверёк катается на досках для сёрфинга

14 июля 2023 14:15
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Новости США. Серфинг – популярное занятие среди американцев. Число желающих покорить волны только растет. Спортсмены соревнуются в ловкости, демонстрируют свои навыки и трюки.

Тюлень Сэмми ловит волну. Посмотрите, как морской зверёк катается на досках для сёрфинга-1

Но переиграть этого участника им все равно не удастся. Ведь он такой один, уникальный. Попробовать серфинг в Сан-Диего решил тюлень, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тюлень Сэмми ловит волну. Посмотрите, как морской зверёк катается на досках для сёрфинга-4

Эд Хартел, серфингист:
Я просто искал серфингистов для съемок и увидел тюленя на доске. Я подумал: ничего себе, круто. Но он не спрыгивал и продолжал кататься. Потом я оставил его в покое, вернулся немного позже и обнаружил, что он плывет уже к другой группе людей, чтобы встать на их доски. И я просто начал снимать.

Тюлень Сэмми ловит волну. Посмотрите, как морской зверёк катается на досках для сёрфинга-7

Местные жители прозвали своего нового друга Сэмми в честь героя одной детской книги. Он очень храбрый и отважный парень, говорят профессионалы. Ведь он не пытался просто отсидеться на доске, а подражал спортсменам, имитировал их движения и действительно ловил волны.

# Необычное # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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