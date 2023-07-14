Тюлень Сэмми ловит волну. Посмотрите, как морской зверёк катается на досках для сёрфинга

Новости США. Серфинг – популярное занятие среди американцев. Число желающих покорить волны только растет. Спортсмены соревнуются в ловкости, демонстрируют свои навыки и трюки.

Но переиграть этого участника им все равно не удастся. Ведь он такой один, уникальный. Попробовать серфинг в Сан-Диего решил тюлень, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эд Хартел, серфингист:

Я просто искал серфингистов для съемок и увидел тюленя на доске. Я подумал: ничего себе, круто. Но он не спрыгивал и продолжал кататься. Потом я оставил его в покое, вернулся немного позже и обнаружил, что он плывет уже к другой группе людей, чтобы встать на их доски. И я просто начал снимать.