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В Польше воздушный шар с людьми протаранил ЛЭП

14 июля 2023 14:10
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В Польше воздушный шар, в котором находились 15 человек, во время полета врезался в линию электропередач и снес два столба. Об этом проинформировал главный комендант Малшицкого (Куявско-поморское воеводство) районного отдела Государственной пожарной службы Давид Тарковский, пишет РИА Новости. 

В результате инцидента одна из крупных польских ферм была обесточена: повреждения получили провода, которые ее питали. Пилоту удалось отвести воздушный шар и приземлиться в безопасном месте. Сообщается, что никто из находящихся в летательном аппарате не пострадал. 

На месте ЧП находятся сотрудники специальных служб, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения. 

# общество

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