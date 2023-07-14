В Польше воздушный шар с людьми протаранил ЛЭП

В Польше воздушный шар, в котором находились 15 человек, во время полета врезался в линию электропередач и снес два столба. Об этом проинформировал главный комендант Малшицкого (Куявско-поморское воеводство) районного отдела Государственной пожарной службы Давид Тарковский, пишет РИА Новости.

В результате инцидента одна из крупных польских ферм была обесточена: повреждения получили провода, которые ее питали. Пилоту удалось отвести воздушный шар и приземлиться в безопасном месте. Сообщается, что никто из находящихся в летательном аппарате не пострадал.

На месте ЧП находятся сотрудники специальных служб, ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.