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+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа

08 августа 2020 15:02
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В Париже на предстоящей неделе ожидается жаркая погода, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +33 градуса. 

Возможны грозы, станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на неделю 

+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа-1

На 2 градуса прохладнее в Риме и Мадриде. Дожди и грозы передают в столице Австрии. В Вене градусник покажет +29.

+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа-4

Тот же температурный расклад в Анкаре и Афинах. Прохладнее в Софии – всего +26, зато без осадков.

+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа-7

# Погода # Фотофакт

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