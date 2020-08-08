+33 в Париже, +24 в Москве. Погода в Европе на неделю с 10 по 17 августа

В Париже на предстоящей неделе ожидается жаркая погода, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра здесь покажет +33 градуса. Возможны грозы, станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На 2 градуса прохладнее в Риме и Мадриде. Дожди и грозы передают в столице Австрии. В Вене градусник покажет +29.