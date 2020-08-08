Возможны грозы, станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. Температура в последний летний месяц обещает быть близкой к климатической норме, а это около 16-19 тепла, рассказали в программе «Плюс-минус». Количество осадков тоже не выйдет за рамки обычного.
К слову, самым жарким стал август 2010-го. Тогда средняя температура держалась на отметке +21. Это на 3,5 пункта выше нормы. А самым прохладным выдался последний летний месяц 33 года назад. Средние показатели ртутного столбика едва перевалили за + 14.
Начало недели будет теплым, обещают синоптики, но предупреждают о грозах. В понедельник, 10 августа, на погоду в стране окажут влияние теплые неустойчивые воздушные массы.
А уже с 11 августа республика окажется в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в неустойчивой воздушной массе, которая придет к нам с северо-запада европейской части России.
Александр Лазутин, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Неделя начнется с теплой погоды, такой откровенно летней. Правда, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Но температура и ночью довольно высокая – от +14 до +18 градусов, днем – в пределах от +24 до +29 градусов.
Во вторник погода в Беларуси начнет меняться, пройдет атмосферный фронт, опустится к нам с севера, со стран Скандинавии. Пройдут кратковременные дожди, днем +18 градусов максимум будет по северу страны, по югу страны температура поднимется до +28.
В середине недели на Беларусь распространится область повышенного атмосферного давления. В ночное время температура будет от +7 до +14. В дневное время – в пределах от +16 до +23.
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.