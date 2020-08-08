Возможны грозы, станет прохладнее. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Новости Беларуси. Температура в последний летний месяц обещает быть близкой к климатической норме, а это около 16-19 тепла, рассказали в программе «Плюс-минус». Количество осадков тоже не выйдет за рамки обычного. К слову, самым жарким стал август 2010-го. Тогда средняя температура держалась на отметке +21. Это на 3,5 пункта выше нормы. А самым прохладным выдался последний летний месяц 33 года назад. Средние показатели ртутного столбика едва перевалили за + 14.

Начало недели будет теплым, обещают синоптики, но предупреждают о грозах. В понедельник, 10 августа, на погоду в стране окажут влияние теплые неустойчивые воздушные массы. А уже с 11 августа республика окажется в поле пониженного атмосферного давления, сформированном в неустойчивой воздушной массе, которая придет к нам с северо-запада европейской части России.