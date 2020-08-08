Облили краской женщину, прокалывали шины. В Портленде возобновились протесты

Новости США. Неспокойно было этой ночью в американском Портленде. Более 200 протестующих против расовой дискриминации возобновили беспорядки в центре города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они закрасили стены полицейского участка краской, прокололи шины патрульных машин, повредили камеры наружного наблюдения. Кроме того, участники беспорядков облили белой краской женщину, которая хотела их остановить.

Для разгона протестующих полиции пришлось применить слезоточивый газ. Всего было задержано более 10 человек.