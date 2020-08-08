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Теракт на военной базе в Сомали: погибли не менее 8 человек

08 августа 2020 14:21
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Новости Сомали. В столице Сомали террорист-смертник атаковал военную базу: погибли по меньшей мере 8 человек, более 10 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт на военной базе в Сомали: погибли не менее 8 человек-1

Нападавший направил заминированный автомобиль на армейский контрольно-пропускной пункт. Сразу после взрыва, который поднял огромные клубы дыма, сомалийские военные открыли огонь.

Теракт на военной базе в Сомали: погибли не менее 8 человек-4

Террорист был ликвидирован. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Ответственность за атаку взяла исламистская группировка «Аль-Шабаб».

# Теракт # Фотофакт

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