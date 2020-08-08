Теракт на военной базе в Сомали: погибли не менее 8 человек

Новости Сомали. В столице Сомали террорист-смертник атаковал военную базу: погибли по меньшей мере 8 человек, более 10 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Сомали. В столице Сомали террорист-смертник атаковал военную базу: погибли по меньшей мере 8 человек, более 10 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападавший направил заминированный автомобиль на армейский контрольно-пропускной пункт. Сразу после взрыва, который поднял огромные клубы дыма, сомалийские военные открыли огонь.
Террорист был ликвидирован. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Ответственность за атаку взяла исламистская группировка «Аль-Шабаб».