У побережья Маврикия разлилось огромное нефтяное пятно

Новости мира. Власти Маврикия ввели режим чрезвычайной экологической ситуации. Причина – масштабный разлив нефтепродуктов с японского грузового судна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под угрозой оказались коралловые рифы у побережья Маврикия. На спутниковых снимках видно огромное нефтяное пятно.