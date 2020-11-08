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Из-за коронавируса в Латвии вводят масочный режим, а в крупных городах Грузии запретили передвижение ночью

08 ноября 2020 11:25
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Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только во Франции умерло свыше 40 тысяч. Многие страны продолжают усиливать антиковидные меры.

Из-за коронавируса в Латвии вводят масочный режим, а в крупных городах Грузии запретили передвижение ночью-1

Так, в Латвии 9 ноября вводится режим чрезвычайного положения. В стране отменяются все массовые мероприятия, будет ограничена работа торговых центров. Ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях, на рынках и в местах уличной торговли. За нарушение жителям Латвии грозит штраф до 2 тысяч евро, для юрлиц – 5 тысяч.

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А в крупных городах Грузии будет запрещено куда-либо выходить ночью. С 22.00 до 05.00 часов нельзя передвигаться не только пешком, но и в транспорте.

# Коронавирус # Фотофакт

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