Из-за коронавируса в Латвии вводят масочный режим, а в крупных городах Грузии запретили передвижение ночью

Новости мира. Число заболевших коронавирусом в мире превысило 50 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только во Франции умерло свыше 40 тысяч. Многие страны продолжают усиливать антиковидные меры.

Так, в Латвии 9 ноября вводится режим чрезвычайного положения. В стране отменяются все массовые мероприятия, будет ограничена работа торговых центров. Ношение масок станет обязательным в закрытых помещениях, на рынках и в местах уличной торговли. За нарушение жителям Латвии грозит штраф до 2 тысяч евро, для юрлиц – 5 тысяч.

Протесты против карантина выливаются в столкновения с полицией. Что происходит с коронавирусом в Европе?

А в крупных городах Грузии будет запрещено куда-либо выходить ночью. С 22.00 до 05.00 часов нельзя передвигаться не только пешком, но и в транспорте.