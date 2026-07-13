27 человек погибли при пожаре в одном из пабов Бангкока
Трагическое происшествие в Таиланде. 27 человек погибли при пожаре в одном из пабов Бангкока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 63 пострадавших, 22 из которых находятся в критическом состоянии.
ЧП произошло ночью, когда в заведении было много посетителей. По словам свидетелей, сразу загорелась проводка, после чего в зале погас свет и помещение стало быстро заполняться дымом. Люди пытались выбраться наружу, однако пожарные выходы оказались заблокированными.
Мой друг, певец, выступающий на сцене, сказал, что сначала они почувствовали запах гари, а вскоре после этого увидели, что потолок горит. Некоторые люди получили травмы из-за горящих обломков, падающих с потолка, потому что, по-видимому, он был сделан из пенопласта.
Чакрит Кхонгком, командир пожарной команды (Таиланд):
Пожар был не очень сильным, но дым быстро заполнил все помещение. Обычно в месте возгорания накапливается газ – мы называем это газовым воспламенением – и тепло распространяется, сжигая все вокруг. И мы с этим столкнулись.
Сейчас на месте происшествия работают эксперты. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины трагедии.