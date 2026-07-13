Трагическое происшествие в Таиланде. 27 человек погибли при пожаре в одном из пабов Бангкока, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 63 пострадавших, 22 из которых находятся в критическом состоянии.

ЧП произошло ночью, когда в заведении было много посетителей. По словам свидетелей, сразу загорелась проводка, после чего в зале погас свет и помещение стало быстро заполняться дымом. Люди пытались выбраться наружу, однако пожарные выходы оказались заблокированными.