На западе Германии произошел транспортный коллапс: на участке между Кельном и Дюссельдорфом выведены из строя железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Злоумышленники подожгли кабельные каналы, использовав устройства с отсрочкой срабатывания. Мотивы пока не раскрыты. Ранее в регионе уже фиксировали аналогичные инциденты: год назад – поджоги на магистрали Дюссельдорф-Дуйсбург, в начале года – попытка атаки на электроподстанцию.
Расследование продолжается, движение поездов парализовано. Немецкая железнодорожная компания констатирует значительный ущерб.
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