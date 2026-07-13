На западе Германии произошел транспортный коллапс: на участке между Кельном и Дюссельдорфом выведены из строя железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники подожгли кабельные каналы, использовав устройства с отсрочкой срабатывания. Мотивы пока не раскрыты. Ранее в регионе уже фиксировали аналогичные инциденты: год назад – поджоги на магистрали Дюссельдорф-Дуйсбург, в начале года – попытка атаки на электроподстанцию.

Расследование продолжается, движение поездов парализовано. Немецкая железнодорожная компания констатирует значительный ущерб.