США подтвердили проведение крупномасштабной военной операции в отношении Ирана

В Персидском заливе снова накалена обстановка. Центральное командование США официально подтвердило проведение крупномасштабной военной операции в отношении Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские войска нанесли удары по десяткам целей, используя истребители, военные корабли, современные ударные беспилотники – как в воздухе, так и на море.

В Белом доме заявили, что атаки призваны лишить Исламскую Республику способности наносить удары по торговым судам в Ормузском проливе. Среди уничтоженных целей – системы ПВО, береговые радиолокационные станции, ракетные установки и малые суда.

Тегеран заявил, что удары поставили под вопрос дипломатические усилия последних нескольких месяцев. В ответ Иран обстрелял военные базы США в Иордании, Кувейте и Бахрейне. Заявлено о повторном закрытии пролива. По словам экспертов, нынешнее нападение поставило под сомнение будущее временного соглашения о перемирии между США и Ираном, подписанного в июне 2026-го.