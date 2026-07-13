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Латвийский бизнес не хочет участвовать в переоборудовании подвалов в бомбоубежища

13 июля 2026 08:08
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В странах Прибалтики обострился кризис с обустройством бомбоубежищ: латвийский бизнес не хочет участвовать в переоборудовании подвалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Даугавпилсе объявили повторный тендер – первый провалился. Стоимость проекта – почти пол-миллиона евро; большую часть суммы выделяет Брюссель через Фонд регионального развития. 

Предприниматели считают траты неоправданными. Из-за отсутствия подрядчиков число убежищ сократят с 19 до 10. На одно укрытие приходится лишь 38 тысяч евро – этой суммы хватит только на минимальный ремонт. Сдачу объектов перенесли на январь 2028 года.

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# Новости Латвии

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