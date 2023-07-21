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18 колёс. Необычный вездеход разработали учёные финского университета

21 июля 2023 12:23
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Новости Финляндии. В Финляндии появился необычный вездеход. Его разработали ученые столичного университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уникальность машины в количестве колес – их 18. И каждое находится в системе подвески, которая обеспечивает особую траекторию движения.

18 колёс. Необычный вездеход разработали учёные финского университета-1

В результате у машины более плавный ход. Причем независимо от дороги, по которой он едет. Традиционный квадроцикл по этому показателю сильно уступает. Ведь чем легче колесо, тем меньше энергии оно получает при столкновении с препятствиями. А значит, управлять таким устройством водителю проще. Кстати, разогнаться этот вездеход может до 30 километров в час. Сейчас компания ищет инвестиции для дальнейшей разработки. В планах – сделать модель еще легче, мобильнее и быстрее.

# Необычное # Марина Кишкурно # Новости Финляндии # Фотофакт

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