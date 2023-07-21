Моряк, который вместе с собакой провёл несколько месяцев в море, ступил на сушу

Новости Мексики. Месяцы, проведенные в море, позади. Австралийский моряк Тимоти Шеддок и его собака наконец ступили на сушу. Почувствовать землю под ногами удалось в мексиканском портовом городе Мансанильо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тимоти Шеддок, моряк:

Я так благодарен капитану и этой рыболовной компании, которая спасла мне жизнь. Я действительно не думал, что выживу. Так что большое спасибо.