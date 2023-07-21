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Моряк, который вместе с собакой провёл несколько месяцев в море, ступил на сушу

21 июля 2023 12:20
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Новости Мексики. Месяцы, проведенные в море, позади. Австралийский моряк Тимоти Шеддок и его собака наконец ступили на сушу. Почувствовать землю под ногами удалось в мексиканском портовом городе Мансанильо, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Моряк, который вместе с собакой провёл несколько месяцев в море, ступил на сушу-1

Тимоти Шеддок, моряк:
Я так благодарен капитану и этой рыболовной компании, которая спасла мне жизнь. Я действительно не думал, что выживу. Так что большое спасибо.

Моряк, который вместе с собакой провёл несколько месяцев в море, ступил на сушу-4

Тимоти с собакой отплыли из мексиканского Ла-Паса еще в апреле. Направлялись путешественники во Французскую Полинезию. Пройти предстояло порядка 6 000 километров. Но Тимоти попал в шторм в Тихом океане. В результате из строя вышло коммуникационное оборудование на его катамаране. Добраться до берега самостоятельно мужчина уже не мог.

# Спасение # Марина Кишкурно # Новости Мексики # Фотофакт

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