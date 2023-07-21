Искусственная соляная пещера открылась в Объединённых Арабских Эмиратах

Новости ОАЭ. Искусственная соляная пещера открылась в городе Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проводят различные процедуры, в том числе и сеансы галотерапии.

Это лечение основано на применении искусственного микроклимата. Все, что требуется от посетителей, – просто дышать. Воздух насыщен хлоридом натрия. Кто-то приходит сюда просто расслабиться, кто-то уверен в лечебных свойствах пещеры.

Али Хамад Абдельменем, посетитель соляной пещеры:

Честно говоря, я приехал сюда отдохнуть. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я побывал уже на нескольких сеансах. А вообще я страдаю от одышки.