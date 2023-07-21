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Искусственная соляная пещера открылась в Объединённых Арабских Эмиратах

21 июля 2023 12:19
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Новости ОАЭ. Искусственная соляная пещера открылась в городе Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там проводят различные процедуры, в том числе и сеансы галотерапии.

Искусственная соляная пещера открылась в Объединённых Арабских Эмиратах-1

Это лечение основано на применении искусственного микроклимата. Все, что требуется от посетителей, – просто дышать. Воздух насыщен хлоридом натрия. Кто-то приходит сюда просто расслабиться, кто-то уверен в лечебных свойствах пещеры.

Искусственная соляная пещера открылась в Объединённых Арабских Эмиратах-4

Али Хамад Абдельменем, посетитель соляной пещеры:
Честно говоря, я приехал сюда отдохнуть. Я чувствую себя лучше, чем раньше. Я побывал уже на нескольких сеансах. А вообще я страдаю от одышки.

Искусственная соляная пещера открылась в Объединённых Арабских Эмиратах-7

Некоторые врачи утверждают, что посещение пещеры улучшает дыхание, сон, помогает при кожных инфекциях и снимает стресс. О полезных свойствах стало известно еще в XIX веке. Тогда ученые отметили хорошее состояние кожи и дыхательных путей у соледобытчиков.

# Здоровье # Марина Кишкурно # Фотофакт

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