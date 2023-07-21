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Путин заявил о разочаровании Запада контрнаступлением ВСУ

21 июля 2023 12:02
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На совещании с членами Совета безопасности президент России Владимир Путин прокомментировал намерения Польши захватить часть Украины, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что Запад разочарован в результатах украинского контрнаступления. Президент отметил, что помощь киевскому режиму в виде ресурсов и вооружения не привела к прорыву фронта армии РФ.

Горящая западная техника стала зрелищем для всего мира, но главное, что украинские ВСУ понесли огромные потери в результате самоубийственных атак. Это вызывает вопросы у украинских граждан и меняет общественное мнение в Европе. Поддержка Украины стала пустой тратой денег и сил для Европы, служа интересам заокеанского глобального гегемона и приводя к затягиванию украинского конфликта.

# Международная политика # Владимир Путин

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