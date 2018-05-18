18 часов до свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Пять главных вопросов перед церемонией

Новости Великобритании. 19 мая весь мир будет следить за свадьбой в королевской семье. Принц Гарри и Меган Маркл торжественно свяжут себя узами брака. Вся Великобритания готовится к церемонии – в кафе Виндзора продают напиток «Мегарринчино» с изображением молодоженов, улицы городов украшены, а поклонники королевской четы занимают свои места на улице, чтобы увидеть праздник своими глазами. Пять главных вопросов перед предстоящим торжеством – в нашем материале.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кто такая Меган Маркл? Меган – бывшая актриса и фотомодель. Маркл родилась и выросла в Лос-Анджелесе. Она американка смешанных кровей. Мать девушки – преподаватель йоги, а отец – телеоператор. Перед свадьбой исследователи изучили родословную девушки и пришли к выводу, что она может быть потомком короля Англии Эдуарда III. Получается, что у молодоженов есть общий предок из 15 века. Широкую известность актрисе принесла роль в сериале «Форс-мажоры». Также Меган активно принимает участие в благотворительных проектах. Она хочет продолжать заниматься этим направлением и после свадьбы. Например, Меган и Гарри предложили вместо свадебного подарка для них направить взнос в благотворительную организацию. Девушке – 36 лет. Она на три года старше своего жениха. Брак с наcледником британского престола не станет первым для Меган Маркл. В 2011 году актриса вышла замуж за Тревора Энгельсона – кинопродюсера. Брак продлился два года – в 2013 году супруги расстались.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Где познакомились принц Гарри и Меган Маркл? Первые слухи о романе пары появились летом 2016 года. Точно неизвестно, где и когда произошло их знакомство, но близкие друзья пары отмечают, что Гарри и Меган познакомили общие товарищи. С того времени за влюбленными начинают пристально наблюдать СМИ, но пара никак не комментирует свои отношения. И слухи подтверждаются в ноябре 2016 года. Выпускается официальное заявление о том, что Гарри и Меган пара. Их представители просят СМИ не спекулировать на имени Меган.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

В сентябре 2017 года Меган Маркл дает интервью об отношениях с принцем. «Лично мне очень нравятся великие истории любви»: актриса Меган Маркл откровенно о своих отношениях В ноябре 2017 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о помолвке и обозначили приблизительное время свадьбы. Чуть позже станет известна дата церемонии – 19 мая 2018 года. Необычным назвали то, что пара выбрала для бракосочетания выходной, а не будний день, как это делали другие представители королевской семьи.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Как будет проходить свадьба? Официальная и торжественная часть церемонии начнется в полдень по местному времени в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. В этой часовне 33 года назад был крещен Гарри. Здание будет украшено белыми розами, пионами и ветвями деревьев. Прямо перед молодоженами на церемонию прибудет королева Елизавета II. На свадьбу приглашены более 1,2 тысяч человек. Вечером состоится торжественный прием. Гарри не будет заключать брачный контракт с супругой – до этого так же поступили его отец и старший брат со своими женами.

Фото: twitter.com/KensingtonRoyal

Какое свадебное платье будет у невесты? Пока информация и о фасоне, и о цвете, и о дизайнере платья неизвестна. Это одна из главных тайн церемонии. В первый раз Меган покажет свое платье на публике по дороге в часовню. The Daily Mail сообщает, что Меган Маркл будет в платье Ralph and Russo. Именно в наряде от этих дизайнеров девушка была запечатлена на официальных фотографиях помолвки. Говорят, что платье будет вручную расшито бисером. Во время вечерних мероприятий Маркл, вероятнее всего, будет в другом платье.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Как королева Елизавета II приняла Меган Маркл? По закону, который регламентирует браки членов королевской семьи, нужно получить специальное разрешение монарха. Незадолго до свадьбы такую бумагу получили Гарри и Меган. Елизавета II приняла девушку в семью и подтвердила согласие на свадьбу. По словам людей из окружения королевской семьи встреча Меган и королевы уже состоялась. Елизавете II понравилась Меган, их беседа прошла хорошо.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal