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Скрипаля выписали из больницы после более чем 70 дней лечения

18 мая 2018 13:10
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Новости России. Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля выписали из больницы. Мужчина и его дочь были госпитализированы 4 марта 2018 года после отравления нервным агентом.  

Как сообщает Национальная служба здравоохранения Великобритании, пациентов выписали, но им ещё нужно пройти процесс стабилизации. Уточняется, что организмам отравленных требуется время, чтобы выработать ферменты вместо тех, которые были уничтожены нервно-паралитическим газом.  

Отчёты о лечении Сергея и Юлии Скрипалей не предоставляются.  

Ранее сообщалось, что представители Великобритании считают, что вещество, которым отравили Скрипалей, было разработано в России. Представители обвиняемой стороны напоминают, что всё химоружие страны было уничтожено в 2017 году.  

# Отравления # Сергей Скрипаль # Юлия Скрипаль

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