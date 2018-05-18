24-летний итальянец остался без рук и ног из-за неправильного диагноза

Новости Италии. Живший в Испании итальянский любитель спорта лишился конечностей из-за неверного диагноза.

Как сообщает The Sun, незадолго до трагического инцидента 24-летний Давиде Морана обращался в больницу из-за боли в челюсти и повышенной температуры. После того, как мужчина сдал анализы, ему диагностировали грипп. Парня отправили домой.

Вскоре состояние Морана ухудшилось: его начало рвать, а температура поднялась до 39 градусов. Немного позже на его лице появились коричневые пятна. Итальянец ещё раз обратился к медработникам. Мужчине был поставлен диагноз «менингит».

Менее чем за два дня фиолетовые пятна покрыли большую часть тела пациента. У Давиде отказала часть органов, парня ввели в искусственную кому.

Через неделю итальянцу ампутировали руки и ноги.

Выйдя из комы Давиде Морана помнил о произошедшем. Парень старается быть оптимистичным и сейчас собирает деньги на протезы.