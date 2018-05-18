Прямой эфир

24-летний итальянец остался без рук и ног из-за неправильного диагноза

18 мая 2018 14:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Живший в Испании итальянский любитель спорта лишился конечностей из-за неверного диагноза.  

Как сообщает The Sun, незадолго до трагического инцидента 24-летний Давиде Морана обращался в больницу из-за боли в челюсти и повышенной температуры. После того, как мужчина сдал анализы, ему диагностировали грипп. Парня отправили домой.  

Вскоре состояние Морана ухудшилось: его начало рвать, а температура поднялась до 39 градусов. Немного позже на его лице появились коричневые пятна. Итальянец ещё раз обратился к медработникам. Мужчине был поставлен диагноз «менингит».  

Менее чем за два дня фиолетовые пятна покрыли большую часть тела пациента. У Давиде отказала часть органов, парня ввели в искусственную кому.  

Через неделю итальянцу ампутировали руки и ноги.  

Выйдя из комы Давиде Морана помнил о произошедшем. Парень старается быть оптимистичным и сейчас собирает деньги на протезы.  

# Несчастный случай # Давиде Морана

Другие новости рубрики

Все новости
Скрипаля выписали из больницы после более чем 70 дней лечения
18 мая 2018 13:10

Скрипаля выписали из больницы после более чем 70 дней лечения

В Париже задержаны двое мужчин, которые готовили теракт с применением яда рицина
18 мая 2018 13:02

В Париже задержаны двое мужчин, которые готовили теракт с применением яда рицина

В США из вертолёта выпал ящик с боеприпасами и приземлился на здание школы
18 мая 2018 12:49

В США из вертолёта выпал ящик с боеприпасами и приземлился на здание школы