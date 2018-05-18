Новый состав правительства объявлен в России

В том же время ряд известных политиков сохранили министерские портфели. На постах, например, остался глава МИД – Сергей Лавров. Что касается высшего состава – вице-премьеров теперь будет десять. Должность первого вице-премьера – министра финансов занял глава Минфина Антон Силуанов. Всего в новом кабмине будет 22 министра.