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Новый состав правительства объявлен в России

18 мая 2018 14:41
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Новости России. Из кабмина ушли некоторые ключевые фигуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый состав правительства объявлен в России-1

В том же время ряд известных политиков сохранили министерские портфели. На постах, например, остался глава МИД – Сергей Лавров. Что касается высшего состава – вице-премьеров теперь будет десять. Должность первого вице-премьера – министра финансов занял глава Минфина Антон Силуанов. Всего в новом кабмине будет 22 министра.

# Выборы в России # Фотофакт

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