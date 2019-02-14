11-месячный малыш, чудом спасённый после обрушения дома в Магнитогорске, выписан

Новости России. Выживший после обрушения дома в Магнитогорске младенец выписан из московской больницы.

Как сообщает ТАСС, 11-месячный Ваня Фокин вместе с мамой покинул медучреждение. На улице сотрудники скорой помощи и спасатели подарили матери ребёнка цветы.

Спасённый в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Напомним, происшествие случилось утром 31 декабря. Малыш провёл под завалами 35 часов при температуре -25°C. Когда ребёнка достали, его нога была чёрной, что предполагало ампутацию.

Мать и ребёнок чудом спаслись во время обрушения дома в Магнитогорске

Однако врачи смогли спасти ногу мальчика, Ваня не потерял ни пальца. Когда самое страшное было позади, мать ребёнка сказала, что теперь больше всего хочет, чтобы ребёнок полностью выздоровел, его выписали, и они вместе поехали домой.

О том, что мальчик идёт на поправку, стало известно 7 января.