Спасённый в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

Новости России. Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики оценивают состояние 10-месячного мальчика как стабильное, он снят с аппаратов искусственной вентиляции легких.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Ребенок был извлечен из-под завалов 1 января, при обрушении его спасла детская кроватка и теплая одежда.

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома

Криминалисты не обнаружили в Магнитогорске признаков умышленного взрыва подъезда