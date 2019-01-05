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Спасённый в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно

05 января 2019 13:34
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Новости России. Спасенный в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Медики оценивают состояние 10-месячного мальчика как стабильное, он снят с аппаратов искусственной вентиляции легких.

Спасённый в Магнитогорске младенец начал дышать самостоятельно-1

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Ребенок был извлечен из-под завалов 1 января, при обрушении его спасла детская кроватка и теплая одежда. 

В Магнитогорске опознаны тела всех 39 жертв обрушения подъезда жилого дома

Криминалисты не обнаружили в Магнитогорске признаков умышленного взрыва подъезда

# Взрыв газа # Фотофакт

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