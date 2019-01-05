Мать и ребёнок чудом спаслись во время обрушения дома в Магнитогорске

Новости России. Родственница погибшего в результате обрушения дома в Магнитогорске Виктора Воронцова рассказала о том, как его жене Лидии и их ребёнку удалось спастись.

Как сообщает РИА Новости, 11-летняя дочка Лидии простыла, поэтому отец семейства предложил дочери с женой поспать вместе в зале, а сам лёг на место супруги. При взрыве обрушилась та часть квартиры, где спал мужчина.

«Вспоминаю этот звонок в 10 минут седьмого. Мы рядом живём. Лидия кричит: «У нас дом обрушился, Вити нет! Приезжайте!» Представляете, шесть утра? Мы спим. Взяли шубы, поехали», – сказала собеседница РИА Новости.

Та половина квартиры, где находились мать и ребёнок, некоторое время ещё держалась, поэтому они успели выбежать на лестницу, после чего обвалилась оставшаяся часть квартиры. Лидия и её дочь живы.

31 декабря из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов десятиэтажки.