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Средневековый мост снесут в Бельгии

14 февраля 2019 07:18
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Новости Бельгии. В Бельгии снесут мост через Шельду, который был построен ещё в средние века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Средневековый мост снесут в Бельгии-1

Это единственный из трёх сохранившихся в мире мостов-памятников военной фортификации, который входит в список наследия ЮНЕСКО.

Средневековый мост снесут в Бельгии-4

Такая мера расширит пристани и облегчит проход кораблей. На месте старинной переправы появится современная конструкция, которая, кстати, уже вызвала недовольство горожан.

# Архитектура # Фотофакт

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