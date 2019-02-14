Средневековый мост снесут в Бельгии

Новости Бельгии. В Бельгии снесут мост через Шельду, который был построен ещё в средние века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. В Бельгии снесут мост через Шельду, который был построен ещё в средние века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это единственный из трёх сохранившихся в мире мостов-памятников военной фортификации, который входит в список наследия ЮНЕСКО.
Такая мера расширит пристани и облегчит проход кораблей. На месте старинной переправы появится современная конструкция, которая, кстати, уже вызвала недовольство горожан.