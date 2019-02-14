В Иране в результате взрыва погиб 41 человек

Новости Ирана. Число жертв теракта на юго-востоке Ирана увеличилось до 41, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди погибших оказались как военные, так и мирные жители. Смертник на заминированном автомобиле врезался в автобус, в котором ехали военнослужащие.