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В Иране в результате взрыва погиб 41 человек

14 февраля 2019 08:43
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Новости Ирана. Число жертв теракта на юго-востоке Ирана увеличилось до 41, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Иране в результате взрыва погиб 41 человек-1

Среди погибших оказались как военные, так и мирные жители. Смертник на заминированном автомобиле врезался в автобус, в котором ехали военнослужащие.

В Иране в результате взрыва погиб 41 человек-4

Ответственность за нападение взяла на себя местная группировка. Официальный Тегеран заявил, что власти ответят на эту атаку.

# Теракт # Фотофакт

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