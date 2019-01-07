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Спасённый в Магнитогорске 11-месячный малыш пришёл в сознание

07 января 2019 11:14
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Новости России. Спасённый из-под завалов в Магнитогорске 11-месячный ребёнок пришёл в сознание.  

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову, мальчик дышит без аппарата искусственной вентиляции легких, общается с мамой, самостоятельно глотает. Днём ранее малыш начал иногда плакать.  

Спасённый в Магнитогорске 11-месячный малыш пришёл в сознание-1

Фото: Минздрав России  

Отмечается, что общий метаболизм ребёнка стабилизировался, но потребуется много времени на реабилитацию. После случившегося врачи опасались, что у маленького пациента может начаться гангрена правой ноги. Сейчас состояние ног стабильно.  

Происшествие случилось 31 декабря в Магнитогорске. В одной из многоэтажек взорвался бытовой газ, из-за чего обрушился подъезд. 11-месячного мальчика нашли под завалами и доставили в больницу. 

Вскоре младенец начал дышать самостоятельно – подробнее здесь.  

# Взрыв газа # Вероника Скворцова

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