Спасённый в Магнитогорске 11-месячный малыш пришёл в сознание

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения России Веронику Скворцову, мальчик дышит без аппарата искусственной вентиляции легких, общается с мамой, самостоятельно глотает. Днём ранее малыш начал иногда плакать.

Отмечается, что общий метаболизм ребёнка стабилизировался, но потребуется много времени на реабилитацию. После случившегося врачи опасались, что у маленького пациента может начаться гангрена правой ноги. Сейчас состояние ног стабильно.

Происшествие случилось 31 декабря в Магнитогорске. В одной из многоэтажек взорвался бытовой газ, из-за чего обрушился подъезд. 11-месячного мальчика нашли под завалами и доставили в больницу.