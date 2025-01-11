11 человек погибли. Число жертв пожаров в Калифорнии растет

В пожаре Итон погибли 6 человек, а в пожаре Палисейдс – 5. Ранее поступали сообщения о десяти погибших.

Число людей, ставших жертвами пожаров в Калифорнии, увеличилось до 11, сообщает CBS News со ссылкой на Управление медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, пишет РИА Новости.

Огонь захлестнул округ Лос-Анджелес в середине этой недели и уже назван одним из самых разрушительных в истории региона. Первопричиной быстрого распространения огня послужила сухая и ветреная погода. Сгорело свыше десяти тысяч строений, в том числе дома известных актеров. Ущерб оценивается в 150 миллионов долларов.