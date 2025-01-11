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11 человек погибли. Число жертв пожаров в Калифорнии растет

11 января 2025 07:39
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Число людей, ставших жертвами пожаров в Калифорнии, увеличилось до 11, сообщает CBS News со ссылкой на Управление медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, пишет РИА Новости.

В пожаре Итон погибли 6 человек, а в пожаре Палисейдс – 5. Ранее поступали сообщения о десяти погибших.

11 человек погибли. Число жертв пожаров в Калифорнии растет-1

Фото: pixabay

Огонь захлестнул округ Лос-Анджелес в середине этой недели и уже назван одним из самых разрушительных в истории региона. Первопричиной быстрого распространения огня послужила сухая и ветреная погода. Сгорело свыше десяти тысяч строений, в том числе дома известных актеров. Ущерб оценивается в 150 миллионов долларов.

# Пожар # США # Новости США

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