МО РФ: силы ПВО за ночь сбили 85 украинских БПЛА над Россией

Из этого числа 31 был уничтожен над Черным морем, 16 – над Воронежской областью и Краснодарским краем, 14 – над Азовским морем, четыре - над Белгородской областью, два – над Тамбовской областью, по одному – над Курской областью и Крымом.

По данным Министерства обороны России, за ночь системами ПВО было сбито 85 украинских беспилотников. Об этом пишет РИА Новости.

В Тамбовской области дроны обрушились на два жилых дома в Котовске, в результате чего несколько людей пострадали от осколков стекла. В районе Белгородской области обломки сбитого дрона причинили ущерб трем частным домам в поселке Майский, пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины систематически атакуют дронами объекты в приграничных и центральных регионах России, но силы ПВО успешно их перехватывают.