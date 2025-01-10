Налоги на недвижимость в Армении достигли тысячи долларов

Правительство Армении вводит шоковую терапию для рынка недвижимости. Новая методика расчета налогов в секторе приведет к резкому повышению налоговой нагрузки в Ереване, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На основе обновленных коэффициентов пошлины в центральных районах составят от 500 до 1 000 долларов, в то время как на окраинах столицы налог не превысит и 200. При этом всю тяжесть финансовой ситуации жители Еревана почувствуют не в начале года, а в основном в декабре 2025-го, поскольку это крайний срок уплаты налога.

Согласно подсчетам, нововведение коснется более 430 тысяч квартир. Тем, кто не сможет осилить такие сборы, предлагают освободить жилой фонд. Однако такая ситуация не особо устраивает жителей центральных районов. Местные планируют добиваться отмены закона ради сохранения собственного жилья.